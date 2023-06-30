Минюст России признал иноагентом музыканта Бориса Гребенщикова

Российский Минюст внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова, сообщили в ведомстве.

Минюст заявил о невозможности признать «Ельцин-центр» иноагентом

Также иноагентами признали журналиста Андрея Караулова, бывшего главного раввина Москвы Филиппа Гольдшмида, политика Андрея Морева, журналиста Алексея Горпинченко и депутата Мосгордумы Михаила Тимонова.

Помимо вышеперечисленных людей список иноагентов пополнили «Англо-американская школа Москвы», издания SOTAvision и «Бумага».

Ранее генпрокуратура РФ признала нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF (организация признана в РФ иноагентом), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФБорис Гребенщиков

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