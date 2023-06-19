Минюст заявил о невозможности признать «Ельцин-центр» иноагентом
Минюст РФ заявил, что не может признать «Ельцин-центр» иноагентом, об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Андрея Альшевских.
В документе говорится, что центр защищен ФЗ «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».
Депутат в своём Telegram-канале отметил, что согласно закону центр не обязан сдавать отчтность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества.
«В сложившейся ситуации мне видится единственный выход – править ФЗ и лишать «Ельцин-центр» данных льгот. И только после... уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями», - заключил Альшевских.
Ранее замглавы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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