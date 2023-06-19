Минюст заявил о невозможности признать «Ельцин-центр» иноагентом

В документе говорится, что центр защищен ФЗ «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».

Депутат в своём Telegram-канале отметил, что согласно закону центр не обязан сдавать отчтность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества.

«В сложившейся ситуации мне видится единственный выход – править ФЗ и лишать «Ельцин-центр» данных льгот. И только после... уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями», - заключил Альшевских.

Ранее замглавы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

