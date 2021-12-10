«Грустно и страшно»: Покровский о проверке Следственным комитетом текстов Noize MC и Оксимирона

Максим Покровский: «Поскольку я уже сообщал эту новость в своем Instagram, и только ленивый не указал мне на то, что это было не настоящее обращение, а результат шутки блогера. Тем данная новость и страшна: во-первых, посмотрите, какими стали наши шутки, во-вторых, то, что было шуткой вчера, воспринимается всерьез сегодня. Грустно и страшно», - сказал лидер коллектива.