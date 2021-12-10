«Грустно и страшно»: Покровский о проверке Следственным комитетом текстов Noize MC и Оксимирона
Лидер группы «Ногу свело!» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Производители предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
Сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% могут привести к дефициту клубней в 2022 году.
Максим Покровский: «Вы только вдумайтесь в поэзию этих слов. В 22-м году 21-го века на территории страны, занимающий 1/6 часть суши, речь идет о дефиците клубней», - отметил музыкант.
Шахта "Листвяжная" дополнительно поддержит семьи погибших при ЧП
Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области дополнительно поддержит семьи погибших при взрыве метана, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее сообщалось, что от предприятия семьи погибших получат выплаты в размере 2 миллионов рублей на семью плюс 1 миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении погибшего, детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Также совладельцами предприятия Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным было принято решение полностью погасить все кредиты семьям погибших.
Максим Покровский: «Ни семьям погибших, ни руководству шахты мои комментарии не нужны. Выражу только надежду, что в нашей стране будет уделяться больше внимания безопасности труда», - добавил артист.
Следственный комитет изучит творчество Noize MC и Оксимирона
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. Поводом для изучения творчества рэперов стало обращение «инициативной группы патриотов».
Максим Покровский: «Поскольку я уже сообщал эту новость в своем Instagram, и только ленивый не указал мне на то, что это было не настоящее обращение, а результат шутки блогера. Тем данная новость и страшна: во-первых, посмотрите, какими стали наши шутки, во-вторых, то, что было шуткой вчера, воспринимается всерьез сегодня. Грустно и страшно», - сказал лидер коллектива.
Киркорова могут арестовать за неуплату дорожных штрафов
На певца Филиппа Киркорова было составлено 90 протоколов. Отмечается, что они были созданы полицией за неуплату артистом дорожных штрафов. Теперь певцу грозит административный арест.
Максим Покровский: «Данная новость выглядит особенно умилительно после информации о проверке Noize MC и Оксимирона. Мол, вот смотрите, не только у них не все в порядке, Филипп тоже отвечает за свои проступки», - сыронизировал он.
«Ногу Свело!» спели со «Смешариками»
Группа «Ногу Свело!» готовится представить клип, котором они споют со «Смешариками»
Максим Покровский: «Это будет Новогодний подарок от «Ногу Свело!» и «Смешариков». Мы исполнили песню из репертуара «Смешариков» «Куда уходит старый год». А на видео мы, музыканты, попадем в мир мультипликационных героев. Премьера клипа состоится 17 декабря на официальном канале «Ногу Свело!»», - анонсировал музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- Песков опроверг возможность ареста Сокурова после спора с Путиным
- МИД РФ предупредил США о последствиях вступления Украины в НАТО
- На северо-западе Москвы горит больница
- Российские врачи отправились в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
- США ввели новые санкции против Китая, Мьянмы и КНДР
- Пробки до 10 балов сковали движение в Москве в пятницу
- Россиянин умер на борту самолёта от отека Квинке
- Сокуров не исключил арест после спора с Путиным
- Международная федерация журналистов осудила экстрадицию Ассанжа
- Голикова: прививку от коронавируса сделали 55% россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru