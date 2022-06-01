Покровский обвинил Кипелова в хитрости после слов о Родине

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский назвал поведение Валерия Кипелова хитрым после спора с лидером ДДТ Юрием Шевчуком о родине. Свое заявление Покровский сделал в ходе шоу «Не Первый канал».

По мнению Покровского, Кипелов занял промежуточную политическую позицию и готов сменить свое мнение в зависимости от политической конъюнктуры. Музыкант добавил, что такие люди все понимают.

«Те, которые в середине, вот эти хитрые. Бог даст, еще в этой стране будет что-то хорошее. И когда это хорошее произойдет, вот они будут быстренько переобуваться. Они все очень хорошо давно поняли», - отметил он.

Ранее Кипелов в своей речи ответил Шевчуку на призыв «не путать родину с жопой президента». По мнению Кипелова, «бабушка, которая торгует картошкой на вокзале — это тоже часть нашей Родины», однако в финале заявил, что «победа будет за нами».

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ФОТО: пресс-служба группы "Ногу Свело"
ТЕГИ:ДДТНогу СвелоМакс ПокровскийВалерий КипеловЮрий Шевчук
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