Минкульт Томской области рекомендовал отменить концерт певца Xolidayboy
Минкульт Томской области направил письмо концертной площадке с рекомендацией отменить выступление певца Xolidayboy (Ивана Минаева) в Томске, передает Telegram-канал Mash.
В министерство культуры региона обратились общественники, которые попросили запретить проведение концерта Xolidayboy, который должен состояться 28 апреля во Дворце зрелищ и спорта. Общественные деятели считают, что артист высказывается против спецоперации и своим видом пропагандирует ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).
Как стало известно из ответного письма активистам, Минкульт порекомендовал отменить выступление музыканта.
Ранее продюсер певца-тиктокера Xolidayboy Ульяна Почеко раскрыла НСН подробности разгоревшегося конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru