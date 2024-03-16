Минкульт Томской области рекомендовал отменить концерт певца Xolidayboy

Минкульт Томской области направил письмо концертной площадке с рекомендацией отменить выступление певца Xolidayboy (Ивана Минаева) в Томске, передает Telegram-канал Mash.

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В министерство культуры региона обратились общественники, которые попросили запретить проведение концерта Xolidayboy, который должен состояться 28 апреля во Дворце зрелищ и спорта. Общественные деятели считают, что артист высказывается против спецоперации и своим видом пропагандирует ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Как стало известно из ответного письма активистам, Минкульт порекомендовал отменить выступление музыканта.

Ранее продюсер певца-тиктокера Xolidayboy Ульяна Почеко раскрыла НСН подробности разгоревшегося конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, напоминает «Радиоточка НСН».

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