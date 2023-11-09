Концерт Xolidayboy перенесли в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья
Выступление 23-летнего блогера и певца Xolidayboy (настоящее имя исполнителя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде перенесли на другое время из-за плохого самочувствия артиста, сообщает NN.ru.
При этом организаторы концерта в Milo Concert Hall, пообещали, что все купленные билеты останутся действительными.
Как отмечается, музыкант почувствовал себя плохо во время подготовки к выступлению. Он потерял сознание и его унесли со сцены.
Ранее у певца Xolidayboy диагностировали депрессию после получения повестки в военкомат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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