Концерт Xolidayboy перенесли в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья

Выступление 23-летнего блогера и певца Xolidayboy (настоящее имя исполнителя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде перенесли на другое время из-за плохого самочувствия артиста, сообщает NN.ru.

Приемный отец Милохина опроверг, что 2 октября блогеру принесли повестку

При этом организаторы концерта в Milo Concert Hall, пообещали, что все купленные билеты останутся действительными.

Как отмечается, музыкант почувствовал себя плохо во время подготовки к выступлению. Он потерял сознание и его унесли со сцены.

Ранее у певца Xolidayboy диагностировали депрессию после получения повестки в военкомат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Нижний НовгородКонцертПевецБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры