Концерт Xolidayboy перенесли в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья

При этом организаторы концерта в Milo Concert Hall, пообещали, что все купленные билеты останутся действительными.

Как отмечается, музыкант почувствовал себя плохо во время подготовки к выступлению. Он потерял сознание и его унесли со сцены.

Ранее у певца Xolidayboy диагностировали депрессию после получения повестки в военкомат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

