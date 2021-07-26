Мик Джаггер отмечает День рождения и готовится к туру
Сегодня одному из самых известных музыкантов планеты, лидеру группы Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 78 лет.
В сложные для всех времена пандемии артист не расслабляется, активно занимается йогой и танцами, а также записывает песни.
Ранее Мик Джаггер и Дэйв Грол представили песню и клип «Easy Sleasy». Лидер Rolling Stones исполняет партию вокала и играет на гитаре, а фронтмен Foo Fighters поочередно играет на гитаре, басу и ударных. Это первая с 2017 года работа Мика Джаггера вне группы Rolling Stones .
А группа Rolling Stones объявила о своем осеннем туре. Коллектив намерен дать концерты в нескольких городах Соединенных Штатов. Билеты уже появились в продаже.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius
- СМИ: Кравчук почти месяц находится в реанимации
- «Безмозглые бараны»: депутат-единоросс высказался об антипрививочниках
- Компания Biocad получила разрешение на проведение исследования вакцины от COVID-19
- Украинская триатлонистка Елистратова пропустит Олимпиаду в Токио из-за допинга
- Евросоюз подал иск в ВТО против России
- Путин поздравил саблистку Позднякову с победой на Олимпиаде
- В Москве два ребенка сбежали из детского сада
- Запасной борт Belavia вылетел из Москвы в Анталью
- Делегация из России прибудет в Египет для оценки готовности курортов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru