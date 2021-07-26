Мик Джаггер отмечает День рождения и готовится к туру

Сегодня одному из самых известных музыкантов планеты, лидеру группы Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 78 лет.

В сложные для всех времена пандемии артист не расслабляется, активно занимается йогой и танцами, а также записывает песни.

Мик Джаггер и Дэйв Грол представили совместную песню

Ранее Мик Джаггер и Дэйв Грол представили песню и клип «Easy Sleasy». Лидер Rolling Stones исполняет партию вокала и играет на гитаре, а фронтмен Foo Fighters поочередно играет на гитаре, басу и ударных. Это первая с 2017 года работа Мика Джаггера вне группы Rolling Stones .

А группа Rolling Stones объявила о своем осеннем туре. Коллектив намерен дать концерты в нескольких городах Соединенных Штатов. Билеты уже появились в продаже.

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Фото: Instagram/mickjagger
ТЕГИ:Мик ДжаггерМузыкаМузыкантыРок-музыка
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