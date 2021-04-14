Мик Джаггер и Дэйв Грол представили совместную песню

По словам Джаггера, песня о выходе из самоизоляции со свойственным этому событию оптимизмом. Музыкант поблагодарил Дейва Грола за участие, отметив «работать с ним было очень весело».

В свою очередь Дейв Грол назвал эту песню «главной песней лета». Он добавил, что никак не ждал предложения поработать с Миком Джагером.

