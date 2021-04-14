Мик Джаггер и Дэйв Грол представили совместную песню

Мик Джаггер и Дэйв Грол представили песню и клип «Easy Sleasy». Лидер Rolling Stones исполняет партию вокала и играет на гитаре, а фронтмен Foo Fighters поочередно играет на гитаре, басу и ударных. Это первая с 2017 года работа Мика Джаггера вне группы Rolling Stones. В тексте «Easy Sleasy» упомянуты все атрибуты времени: самоизоляция, отмены туров, онлайн-курсы, маски, TikTok, Zoom и многое другое.

По словам Джаггера, песня о выходе из самоизоляции со свойственным этому событию оптимизмом. Музыкант поблагодарил Дейва Грола за участие, отметив «работать с ним было очень весело».

В свою очередь Дейв Грол назвал эту песню «главной песней лета». Он добавил, что никак не ждал предложения поработать с Миком Джагером.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/mickjagger
ТЕГИ:Мик ДжаггерМузыкаМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры