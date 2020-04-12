Михаил Турецкий на самоизоляции празднует день рождения и готовит юбилейный тур
Основатель коллектива «Хор Турецкого», Народный артист РФ Михаил Турецкий в беседе с НСН поделился, как пытается обернуть домашний режим в свою пользу.
Сегодня, 12 апреля, свой день рождения отмечает основатель коллектива «Хор Турецкого», Народный артист РФ Михаил Турецкий. Как и у многих именинников текущего месяца, из-за сложившейся ситуации в стране празднование проходит в домашних условиях. Но, как признается Михаил Турецкий в беседе с НСН, в этом есть своя романтика.
«Вариантов немного. У нас будет семейный ужин. Думаю, в этом тоже есть своя романтика. А друзей подключим по видеосвязи. Так сказать, в ногу со временем и трендом. Кстати, в этом году я решил сделать неординарный шаг и ко дню рождения зарезервировал себе полет на Марс», – рассказывает он.
Артист также поделился, чем занимается в период самоизоляции, напомнив, что уже этой осенью начинается большой юбилейный тур «Хора Турецкого», который требует подготовки уже сейчас.
«Стараюсь использовать обстоятельства в свою пользу, погрузиться в творческие вопросы, поиск новых идей. С осени начинается большой юбилейный тур «Хора Турецкого» в честь 30-летия коллектива. Поэтому очень много всего нужно прокрутить в голове. Размышляю над программой. Активно думаю и про возможные онлайн-форматы, которые мы сейчас можем реализовать для нашей аудитории. Хочется дарить позитив и заряд бодрости. Из ближайшего – уже в эту среду, 15 апреля, наш виртуальный концерт покажут в онлайн-кинотеатре. А из моих домашних дел – спорт, чтение, киносеанс всей семьей и занятия музыкой с младшими дочерьми. Сейчас отличное время для самосовершенствования», – комментирует он.
После окончания эпидемии Михаил Турецкий планирует ворваться в привычную гастрольную жизнь, подарив через музыку зрителям положительные эмоции, которых так не хватает сегодня.
«Ворваться в привычную активную гастрольную жизнь. У нас должны были состояться масштабные гастроли в 12 европейских столицах в рамках нашего спецпроекта «Песни Победы». И много других интересных проектов, концертов. Поэтому чувствуется отложенный спрос на события и положительную повестку дня. Будем компенсировать это через музыку», – подытоживает собеседник.
Ранее музыкант Сергей Шнуров рассказал в эфире НСН, чем занимается на самоизоляции и дал советы россиянам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- РЖД сокращает 32 поезда из-за коронавируса
- Делягин: Безработица вырастет в два раза от реальных показателей
- Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ
- Президент Чехии высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу в Праге
- Беременным в Москве отменили плановый осмотр у врача