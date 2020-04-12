Михаил Турецкий на самоизоляции празднует день рождения и готовит юбилейный тур

Артист также поделился, чем занимается в период самоизоляции, напомнив, что уже этой осенью начинается большой юбилейный тур «Хора Турецкого», который требует подготовки уже сейчас.

«Стараюсь использовать обстоятельства в свою пользу, погрузиться в творческие вопросы, поиск новых идей. С осени начинается большой юбилейный тур «Хора Турецкого» в честь 30-летия коллектива. Поэтому очень много всего нужно прокрутить в голове. Размышляю над программой. Активно думаю и про возможные онлайн-форматы, которые мы сейчас можем реализовать для нашей аудитории. Хочется дарить позитив и заряд бодрости. Из ближайшего – уже в эту среду, 15 апреля, наш виртуальный концерт покажут в онлайн-кинотеатре. А из моих домашних дел – спорт, чтение, киносеанс всей семьей и занятия музыкой с младшими дочерьми. Сейчас отличное время для самосовершенствования», – комментирует он.

После окончания эпидемии Михаил Турецкий планирует ворваться в привычную гастрольную жизнь, подарив через музыку зрителям положительные эмоции, которых так не хватает сегодня.

«Ворваться в привычную активную гастрольную жизнь. У нас должны были состояться масштабные гастроли в 12 европейских столицах в рамках нашего спецпроекта «Песни Победы». И много других интересных проектов, концертов. Поэтому чувствуется отложенный спрос на события и положительную повестку дня. Будем компенсировать это через музыку», – подытоживает собеседник.

Ранее музыкант Сергей Шнуров рассказал в эфире НСН, чем занимается на самоизоляции и дал советы россиянам.

