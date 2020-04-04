«Отожми заразу!» Музыканты «Несчастного случая» и «Пикника» о жизни в самоизоляции
В проекте НСН «Музыканты о политике. Политики о музыке», известные музыканты рассказывают о своих буднях на карантине.
Власти Москвы отказались вводить в городе пропускной режим, когда увидели изменения в соблюдении гражданами режима самоизоляции. Это дал понять мэр Сергей Собянин, рассказав в телеинтервью, что после предыдущих выходных, «когда огромное количество людей решило расслабиться, ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно», выполняя рекомендации городских и федеральных властей. Вместе с тем, чтобы и дальше можно было бы обходиться без пропускного режима, «нужно и дальше продолжать вести себя ответственно», - отметил Собянин, призвав москвичей придерживаться домашнего режима.
К этому же призвал в эфире НСН и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. И рассказал, как в нынешних условиях он и его коллеги создают новые песни, а также про новый «челендж», придуманный в семье.
«Ансамбль весь сидит по домам, правда, мы продолжаем активно общаться и в соцсетях и по телефону, записываем совместно песни. Ну, то есть каждый поет у себя дома, отправляет нашему звукорежиссеру, тот сводит это все воедино. Мы выкладываем песни на Youtube-канале «Несчастный случай». Вторая активность, как раз сегодня начали этот «челендж», назовем его так – мы всей семьей стали отжиматься. Назвали этот челендж «отожми заразу»! Сегодня 3 апреля – мы отжались три раза. 4 апреля отожмемся четыре раза, 5-го – пять и так далее. Нам обещают, что карантин закончится 30-го – значит, к этому дню мы будем отжиматься тридцать раз! Призываем всех к нам присоединиться, ну, и, конечно, не покидать свой дом без крайней нужды! В магазин сходить, конечно, можно, но только не надо ходить туда по пять раз в день. Давайте все-таки соблюдать те меры, которые нам предложены, потому что они действительно облегчить протекание эпидемии в нашей стране».
Не сидят без дела и музыканты группы «Пикник». Они готовятся к тому времени, когда необходимость в самоизоляции отпадет, и возобновится концертная деятельность, - рассказал в эфире НСН лидер группы Эдмунд Шклярский.
«Во время так называемой самоизоляции без дела мы не сидим. У нас – фотосессия, поскольку мы надеемся, что когда все пройдет, начнутся концерты, будут снова туры, и к новой программе нам понадобятся новые фотографии. Кроме того, пишутся новые песни, придумываются новые декорации, придумываются новые персонажи, которые будут шагать по сцене».
В ожидании новых концертов – сидим дома. И, кто желает, может принять участие в челендже «Отожми заразу!»
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