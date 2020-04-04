«Отожми заразу!» Музыканты «Несчастного случая» и «Пикника» о жизни в самоизоляции

Власти Москвы отказались вводить в городе пропускной режим, когда увидели изменения в соблюдении гражданами режима самоизоляции. Это дал понять мэр Сергей Собянин, рассказав в телеинтервью, что после предыдущих выходных, «когда огромное количество людей решило расслабиться, ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно», выполняя рекомендации городских и федеральных властей. Вместе с тем, чтобы и дальше можно было бы обходиться без пропускного режима, «нужно и дальше продолжать вести себя ответственно», - отметил Собянин, призвав москвичей придерживаться домашнего режима.

К этому же призвал в эфире НСН и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. И рассказал, как в нынешних условиях он и его коллеги создают новые песни, а также про новый «челендж», придуманный в семье.