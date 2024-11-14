СМИ: Надежда Кадышева в 5 раз подняла стоимость выступлений на корпоративах

Еще летом выступление исполнительницы стоило 1,5 миллиона рублей, а сейчас её гонорар вырос до 7 миллионов рублей. Как отмечается, у певицы вновь выросла популярность после того, как сети завирусилась ее песня «Течет ручей» 2004 года. При этом райдер Кадышевой остался скромным. Она по-прежнему довольствуется баранками, молоком, чаем и фруктами.

Ранее Прохор Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самыми богатыми певицами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

