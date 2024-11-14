СМИ: Надежда Кадышева в 5 раз подняла стоимость выступлений на корпоративах

Российская певица Надежда Кадышева в 5 раз поняла стоимость своих выступлений на корпоративах, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Еще летом выступление исполнительницы стоило 1,5 миллиона рублей, а сейчас её гонорар вырос до 7 миллионов рублей. Как отмечается, у певицы вновь выросла популярность после того, как сети завирусилась ее песня «Течет ручей» 2004 года. При этом райдер Кадышевой остался скромным. Она по-прежнему довольствуется баранками, молоком, чаем и фруктами.

Ранее Прохор Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самыми богатыми певицами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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