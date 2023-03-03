Metallica выпустила новый сингл «If Darkness Had a Son»
Американская метал-группа Metallica выпустила песню «If Darkness Had a Son». Клип размещён на официальном YouTube-канале группы.
Новая песня стала третьим синглом с первого за семь лет альбома коллектива «72 Seasons», премьера которого намечена на 14 апреля.
Как отмечает издание Consequence, новая композиция выполнена в ключе альтернативного метала и не похожа на выпущенные до этого прямолинейные треш-метал-синглы «Lux Æterna» и «Screaming Suicide».
Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в интервью НСН, что лично выбирал в соцсетях стихи на военную тему для нового альбома «Тебя не сломать», который вышел 1 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- На Алтае возбудили уголовное дело за сотрудничество с Украиной
- Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия
- Следком наградил медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек
- СМИ сообщили, кому принадлежит сбитый под Донецком истребитель
- Мэр Енакиево заявил, что пилоты упавшего в ДНР самолёта выжили
- «АвтоВАЗ» хочет произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG в 2023 году
- Спасшего двух девочек мальчика Фёдора наградят медалью
- Семьи погибших в Брянской области получат по миллиону рублей
- СК завел уголовное дело после теракта в Брянской области
- Metallica выпустила новый сингл «If Darkness Had a Son»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru