Metallica выпустила новый сингл «If Darkness Had a Son»

Американская метал-группа Metallica выпустила песню «If Darkness Had a Son». Клип размещён на официальном YouTube-канале группы.

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Новая песня стала третьим синглом с первого за семь лет альбома коллектива «72 Seasons», премьера которого намечена на 14 апреля.

Как отмечает издание Consequence, новая композиция выполнена в ключе альтернативного метала и не похожа на выпущенные до этого прямолинейные треш-метал-синглы «Lux Æterna» и «Screaming Suicide».

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в интервью НСН, что лично выбирал в соцсетях стихи на военную тему для нового альбома «Тебя не сломать», который вышел 1 марта.

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ФОТО: Kreepin Deth
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