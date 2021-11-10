Суд отклонил иск россиянина о взыскании миллиарда с Metallica
Арбитражный суд Орловской области не стал принимать к рассмотрению иск гражданина России к рок-группе Metallica из США с требованием взыскать 1 миллиард долларов. Иван Хохлов также просил назначить ему пожизненное содержание с доходов продаж музыки и атрибутики коллектива.
Истец утверждал, что это он - автор всех текстов и музыки Metallica, ее логотипа и обложек альбомов. Как отмечается в отказном решении суда, Хохлов не приложил к иску ни одного документа, в том числе об оплате госпошлины, уведомлении ответчика, а также о соблюдении досудебного порядка разрешения споров.
При этом, в иске также не указаны обстоятельства, на которые опираются выдвинутые требования, отсутствуют и какие-либо доказательства заявленных утверждений.
Кроме того, иск должен направляться в арбитражный суд региона РФ по адресу или месту жительства ответчика. Сведений о нахождении ответчика на территории Орловской области истцом не представлено, так же как и других сведений, которые позволяют идентифицировать ответчика, отметили в суде.
Metallica 28 октября отпраздновала свое 40-летие. Теперь уже легендарную рок-группу в 1981 году основали в Лос-Анджелесе гитарист и певец Джеймс Хетфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который стал автором названия для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра.
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