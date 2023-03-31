Metallica выпустила новую песню «72 Seasons»
Музыканты американской метал-группы Metallica выпустили песню «72 Seasons» с одноименного альбома.
На официальном канале группы в YouTube также появился клип на новую песню. В альбом «72 Seasons» вошли 12 песен, релиз пластинки планируется 14 апреля.
До этого Metallica выпустила песню «If Darkness Had a Son». Клип на композицию также размещён на официальном YouTube-канале группы.
Ранее стало известно, что австралийская рок-группа AC/DC возобновит концертную деятельность после семилетнего перерыва. AC/DC примет участие на фестивале Power Trip, который состоится в Калифорнии в октябре этого года. В мероприятии также примут участие Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.
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