AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва

Австралийская рок-группа AC/DC возобновит концертную деятельность после семилетнего перерыва. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

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AC/DC примет участие на фестивале Power Trip, который состоится в Калифорнии в октябре этого года. В мероприятии также примут участие Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.

В 2016 году AC/DC отменила тур из-за угрозы полной потери слуха у вокалиста Брайана Джонсона, а через год скончался один из основателей группы Малкольм Янг.

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ФОТО: instagram.com/acdc
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