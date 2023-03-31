AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва
31 марта 202314:24
Австралийская рок-группа AC/DC возобновит концертную деятельность после семилетнего перерыва. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.
AC/DC примет участие на фестивале Power Trip, который состоится в Калифорнии в октябре этого года. В мероприятии также примут участие Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.
В 2016 году AC/DC отменила тур из-за угрозы полной потери слуха у вокалиста Брайана Джонсона, а через год скончался один из основателей группы Малкольм Янг.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru