AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва

AC/DC примет участие на фестивале Power Trip, который состоится в Калифорнии в октябре этого года. В мероприятии также примут участие Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.

В 2016 году AC/DC отменила тур из-за угрозы полной потери слуха у вокалиста Брайана Джонсона, а через год скончался один из основателей группы Малкольм Янг.

