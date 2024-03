Metallica представит вторую часть переиздания своих альбомов на виниле

По словам музыкантов, новый этап начнется 5 апреля. Первая часть переиздания завершилась 1 марта.

Отмечается, что первым будет переиздан сборник каверов Garage Inc. на виниле Fade To Blue. Затем последуют St. Anger 3 мая на виниле Some Kind Of Orange и Death Magnetic 7 июня на Magnetic Silver.

Последним поклонников порадует Hardwired… To Self-Destruct, который выйдет в свет 5 июля на Flame Orange. Все релизы выйдут на 140-граммовом виниле, а заключительный — на 180-граммовом.

В апреле прошлого года музыканты выпустили новый альбом «72 Seasons», напоминает «Радиоточка НСН». Видеоклип появился на официальном канале группы в YouTube.