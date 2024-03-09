Metallica представит вторую часть переиздания своих альбомов на виниле
Легендарная трэш-метал-группа Metallica из США объявила о второй «фазе» перевыпуска своих альбомов на виниле ограниченным тиражом.
По словам музыкантов, новый этап начнется 5 апреля. Первая часть переиздания завершилась 1 марта.
Отмечается, что первым будет переиздан сборник каверов Garage Inc. на виниле Fade To Blue. Затем последуют St. Anger 3 мая на виниле Some Kind Of Orange и Death Magnetic 7 июня на Magnetic Silver.
Последним поклонников порадует Hardwired… To Self-Destruct, который выйдет в свет 5 июля на Flame Orange. Все релизы выйдут на 140-граммовом виниле, а заключительный — на 180-граммовом.
В апреле прошлого года музыканты выпустили новый альбом «72 Seasons», напоминает «Радиоточка НСН». Видеоклип появился на официальном канале группы в YouTube.
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