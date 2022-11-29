Metallica отправится в мировое турне с новым альбомом

Рок-группа Metallica анонсировала новый альбом «72 Seasons» и миртовое турне. «72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, формирующие наше истинное или ложное "я"», — объяснил название грядущего альбома вокалист группы Джеймс Хэтфилд на сайте Metallica. В своем YouTube-канале группа выложила клип на одну из песен с нового альбома — «Lux terna».

«72 Seasons» станет первой за семь лет выпущенной пластинкой группы. В неё войдет 12 треков. Общий хронометраж составит 77 минут. Релиз альбома назначен на 14 апреля 2023 года. Предыдущий сборник песен Metallica «Hardwired…To Self-Destruct» вышел 16 ноября 2016 года.

«Би-2» выпустили новый альбом и клип на заглавный трек

Музыканты также объявили о мировом турне «M72», которое пройдет в 2023-2024 годах. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте группы, Metallica сыграет в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене, нескольких городах США и Канады. Ожидается, что в рамках тура коллектив выступит с концертами в 22 городах и даст по два концерта в каждом из них.

Ранее рок-группа The Hollywood Vampires, основанная актером Джонни Деппом вместе с другими музыкантами, сообщила о том, что отправится в тур по Великобритании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kreepin Deth
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