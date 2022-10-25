Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур по Великобритании

Отмечается, что коллектив возобновит свой тур после того, как он был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, участники группы посетят Лондон, Суонси (Уэльс), Глазго, а также другие города и исполнят на концертах песни Дэвида Боуи, The Who, Led Zeppelin и других легендарных музыкантов.

«Следующим летом The Hollywood Vampires снова «восстанут!», — рассказал один из участников группы Джо Перри.

Группа The Hollywood Vampires была основана в 2012 году. Свое название она получила в честь одноименного клуба, который пользовался популярностью среди знаменитостей в 1970-х годах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

