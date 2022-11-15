«Би-2» выпустили новый альбом и клип на заглавный трек

На заглавную песню «Аллилуя» был снят и презентован клип. Релиз десятого альбома «Би-2» «Горизонт событий» состоялся в 2017 году. Пластинка имеет бонусную часть, включающую в себя три кавера, песню «Иначе», записанную с Джоном Грантом, а также композицию «Птица на подоконнике» на стихотворение Ильи Кормильцева для трибьют-проекта «Иллюминатор».

Как в октябре сообщал телеграм-канал «Радиоточка НСН», участники рок-группы заявили о том, что выпустят четыре альбома за следующие полгода.

