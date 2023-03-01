Группа «СерьГа» представила новый альбом с песнями на военную тему

Отмечается, что в новом альбоме много произведений на стихи авторов из новых регионов России. По словам фронтмена группы «СерьГа», работы этих авторов и о Донбассе, и о России в целом.

Всего в альбом вошло 12 песен на музыку Галанина и стихи современных авторов. Новый альбом станет в дискографии коллектива уже шестнадцатым. Группа планирует также выпустить и "винил".

Ранее Галанин заявил НСН, что ему не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.

