Группа «СерьГа» представила новый альбом с песнями на военную тему

Рок-музыкант Сергей Галанин и группа «СерьГа» презентовали новый альбом под названием «Тебя не сломать» с композициями на военную тему, передает ТАСС.

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Отмечается, что в новом альбоме много произведений на стихи авторов из новых регионов России. По словам фронтмена группы «СерьГа», работы этих авторов и о Донбассе, и о России в целом.

Всего в альбом вошло 12 песен на музыку Галанина и стихи современных авторов. Новый альбом станет в дискографии коллектива уже шестнадцатым. Группа планирует также выпустить и "винил".

Ранее Галанин заявил НСН, что ему не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.

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ФОТО: Фотограф: Анна Ульянова
ТЕГИ:Новый АльбомРок-музыкаГруппа Серьга
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