Группа «СерьГа» представила новый альбом с песнями на военную тему
Рок-музыкант Сергей Галанин и группа «СерьГа» презентовали новый альбом под названием «Тебя не сломать» с композициями на военную тему, передает ТАСС.
Отмечается, что в новом альбоме много произведений на стихи авторов из новых регионов России. По словам фронтмена группы «СерьГа», работы этих авторов и о Донбассе, и о России в целом.
Всего в альбом вошло 12 песен на музыку Галанина и стихи современных авторов. Новый альбом станет в дискографии коллектива уже шестнадцатым. Группа планирует также выпустить и "винил".
Ранее Галанин заявил НСН, что ему не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.
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