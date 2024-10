Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом

Этот альбом будет первым с 2020 года. В пластинку войдут девять песен, в том числе «Sacrilegious», «As Sick As The Secrets Within» и «Raise the Red Flag».

Релиз альбома намечен на 22 ноября.

В августе Мэнсон выпустил два сингла и отправился в тур, напоминает «Радиоточка НСН».