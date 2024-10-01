Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом
1 октября 202413:13
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом под названием One Assassination Under God — Chapter 1.
Этот альбом будет первым с 2020 года. В пластинку войдут девять песен, в том числе «Sacrilegious», «As Sick As The Secrets Within» и «Raise the Red Flag».
Релиз альбома намечен на 22 ноября.
В августе Мэнсон выпустил два сингла и отправился в тур, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru