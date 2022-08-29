Менеджер Меладзе опроверг информацию об отъезде певца из России

По его словам, пост артиста в Telegram о якобы решении сменить деятельность и вернуться к теме глубокой очистки воды является розыгрышем.

«Он никогда никуда не уезжал. А его пост - просто шутка. Он же инженер», - подчеркнул Симонян.

Ранее Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат Константин перебрались на ПМЖ во Францию, сообщает «Свободная пресса». Певец опубликовал в своих соцсетях скриншот с данной новостью и наложил на него пометку «фейк».

