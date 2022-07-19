«Смеется над СМИ»: Легостаев объяснил концерты Меладзе в Монако

Музыкальный критик, журналист Илья Легостаев в пресс-центре НСН объяснил концерты Валерия Меладзе, который не так давно заявил, что не хочет больше работать в шоу-бизнесе.

«Что касается Меладзе, я недавно его видел в Москве, он очень смеется над СМИ, над материалами, в которых говорится, что он куда-то уехал. Он здесь, ничего такого с ним не происходит. Дело в том, что любой заказник в Монако или еще где – это не шоу-бизнес, это возможность дать концерт, занятие шоу-бизнесом – это вложение денег в новый материал, этим Меладзе заниматься, скорее всего, больше не будет. Если есть репертуарный запас, грех это не реализовывать», - отметил он.

Необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний, заявил ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН.

