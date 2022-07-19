«Смеется над СМИ»: Легостаев объяснил концерты Меладзе в Монако
Музыкальный критик отметил, что певец выступает со своими хитами, но вкладывать деньги в создание нового материала не планирует.
Музыкальный критик, журналист Илья Легостаев в пресс-центре НСН объяснил концерты Валерия Меладзе, который не так давно заявил, что не хочет больше работать в шоу-бизнесе.
«Что касается Меладзе, я недавно его видел в Москве, он очень смеется над СМИ, над материалами, в которых говорится, что он куда-то уехал. Он здесь, ничего такого с ним не происходит. Дело в том, что любой заказник в Монако или еще где – это не шоу-бизнес, это возможность дать концерт, занятие шоу-бизнесом – это вложение денег в новый материал, этим Меладзе заниматься, скорее всего, больше не будет. Если есть репертуарный запас, грех это не реализовывать», - отметил он.
Необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний, заявил ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- Росздравнадзор требует активизировать профилактику COVID-19 в регионах
- Песков отказался отвечать на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
- Замглавы Минобороны Украины пригрозил потопить российский флот и отвоевать Крым
- СМИ: артистам в России стали запрещать политические заявления со сцены
- В СПЧ допустили блокировку YouTube в России к осени
- СМИ сообщили об аресте российского сухогруза в Индии
- СМИ: Под новые санкции ЕС попадут Собянин, Чемезов, Машков и Безруков
- В Москве выявили пять случаев заражения подвидом COVID-19 «Кентавр»
- Верховная рада уволила главу СБУ Баканова
- Оперному певцу Чельдиеву дали десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru