Менеджер Little Big ушел из группы после известий о «Евровидении»
Питерскую группу Little Big покинул пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Андрей Орехов. Об этом проинформировал у себя в Facebook, сообщает «Газета.ру».
В интервью Telegram-каналу «Антиглянец» Орехов пояснил, что решил уйти из-за того, что его представления о группе разошлись с направлением, в котором она начала двигаться, пишут argumenti.ru.
Он назвал всю команду очень профессиональной, однако заявил, что не видится для себя места в ней.
Ранее сообщалось, что группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Роттердаме.
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в эфире НСН заявил, что он впервые согласен с выбором участника на «Евровидение». Он считает группу талантливой. По его мнению, такое выступление запомнят все.
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