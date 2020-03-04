Менеджер Little Big ушел из группы после известий о «Евровидении»

Питерскую группу Little Big покинул пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Андрей Орехов. Об этом проинформировал у себя в Facebook, сообщает «Газета.ру».

В интервью Telegram-каналу «Антиглянец» Орехов пояснил, что решил уйти из-за того, что его представления о группе разошлись с направлением, в котором она начала двигаться, пишут argumenti.ru.

Он назвал всю команду очень профессиональной, однако заявил, что не видится для себя места в ней.