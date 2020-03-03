Скляр: Я впервые согласен с выбором участника на Евровидение
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Специалисты ищут авторов ложных сообщений о коронавирусе в Москве
Специалисты по кибербезопасности начали искать авторов фейкового сообщения о коронавирусе в Москве. Речь идет о голосовом сообщении, которое со вчерашнего дня распространяется в соцсети «Вконтакте» и в мессенджерах WhatsApp и Viber. В нем говорится про 20 тысяч заразившихся в столице.
Александр Ф. Скляр: «Все вот эти нагнетания, вся эта истерия. Это борьба каких-то непонятных, но очень могущественных корпораций за сферы влияния. То есть в конечном итоге, это всего лишь навсего борьба за рынок, борьба за бабки. Это никоим образом не забота о нашем здоровье», – уверяет слушателей НСН Александр Ф.Скляр.
На Евровидении Россию представит коллектив Little Big
Музыкальный коллектив Little Big представит Россию на «Евровидении». Little Big прославились в 2018 году с композицией Skibidi.
Александр Ф. Скляр: «Отличная композиция, сам лично ее смотрел, очень талантливые ребята. Я первый раз полностью согласен с решением тех, кто его принимал касательно участников конкурса. И я уверен, чтобы Little Big не сделали там, даже если они не завоюют главный приз, мы получим удовольствие от их выступления, их запомнят все», – отмечает музыкант в эфире НСН.
Синоптики пообещали россиянам «настоящее лето» вместо весны
В России в начале марта установится теплая, нехарактерная для начала весны погода. В некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, обещают метеорологи.
Александр Ф. Скляр: «Ребята, если синоптики нам пообещали настоящее лето вместо весны, то что-то же они нам пообещают, когда придет настоящее календарное лето. Африканское лето вместо обычного? Не ведитесь на эти сообщения. Синоптики не умеют ничего предсказывать дальше двух дней. Все, что обещают синоптики — они просто отрабатывают свои зарплаты. Это в любом случае попадание пальцев в небо», – комментирует он в интервью НСН.
Скляр снял фильм «Концерт для отверженных»
7 марта, в день рождения Александра Ф.Скляра, в ДК им.Горбунова состоится концерт в честь 20-летнего юбилея альбома «Нижняя тундра», который был записан совместно с писателем Виктором Пелевиным. Но перед выступлением группа «Ва-БанкЪ» представит киноленты «Концерт для отверженных».
Александр Ф. Скляр: «Состоится премьера этого фильма, который вышел по итогам выступления группы в тюрьме особого режима Ванино Хабаровского края. Приходите!», – делится Александр Ф.Скляр с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус
- Порошенко прокомментировал поведение своего сына на концерте русского рэпера
- AliExpress предупредила о задержках посылок из-за коронавируса
- При взрыве газа в доме в Самаре пострадали семь человек
- Британский премьер собирается уйти в декрет