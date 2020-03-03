Скляр: Я впервые согласен с выбором участника на Евровидение

Александр Ф. Скляр: «Отличная композиция, сам лично ее смотрел, очень талантливые ребята. Я первый раз полностью согласен с решением тех, кто его принимал касательно участников конкурса. И я уверен, чтобы Little Big не сделали там, даже если они не завоюют главный приз, мы получим удовольствие от их выступления, их запомнят все», – отмечает музыкант в эфире НСН.

