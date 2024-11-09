Группа «Воля и разум» представила клип на песню «Грешник или святой»
9 ноября 202421:54
Группа «Воля и разум» представила клип на песню «Грешник или святой».
Сюжет клипа рассказывает о том, как темные и светлые силы ведут состязание за душу человека в форме шахматной партии.
«Не важно кто ты, грешник или святой, за твоей душой всегда идет охота! За твоей спиной всегда находится некое существо, некое воплощение - "ангел смерти" - который каждый день ведет сражение с ангелами добра за твою душу», - сказано в описании видеоролика.
Режиссером клипа выступил Дмитрий Савельев.
Ранее вокалист группы «Воля и Разум», экс-участник коллектива «Мастер» Михаил Серышев, который также является солистом театра «Геликон-Опера», в пресс-центре НСН рассказал, что успешно совмещает оперу и работу в коллективе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Воля и разум» представила клип на песню «Грешник или святой»
- РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
- «Урал, Адыгея и Алтай»: Названы самые дешевые горнолыжные курорты России
- Один человек погиб при удара ВСУ по ПВР в Новой Каховке
- Гигантский ледник «Судного дня» угрожает планете катастрофическим потопом
- В столичной пятиэтажке прогремел взрыв, пострадали трое детей
- Билли Новик выпустил продолжение «Песен Егора Летова»
- Один человек погиб при подрыве авто на боеприпасе в Белгородской области
- Мэр Буя, назвавший жителей негодяями, получил награду за связи с населением
- В России лишат гражданства не принесших присягу иностранцев
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru