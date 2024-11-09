Группа «Воля и разум» представила клип на песню «Грешник или святой».

Сюжет клипа рассказывает о том, как темные и светлые силы ведут состязание за душу человека в форме шахматной партии.

«Не важно кто ты, грешник или святой, за твоей душой всегда идет охота! За твоей спиной всегда находится некое существо, некое воплощение - "ангел смерти" - который каждый день ведет сражение с ангелами добра за твою душу», - сказано в описании видеоролика.

Режиссером клипа выступил Дмитрий Савельев.

Ранее вокалист группы «Воля и Разум», экс-участник коллектива «Мастер» Михаил Серышев, который также является солистом театра «Геликон-Опера», в пресс-центре НСН рассказал, что успешно совмещает оперу и работу в коллективе.

