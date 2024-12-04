«Безумно красиво!»: Лидер группы Uma2rman споет на итальянском песню «Проститься»
Владимир Кристовский заявил НСН, что хочет попробовать выпустить песню в Италии, чтобы иностранные граждане тоже смогли оценить творчество Uma2rman.
Группа Uma2rman планирует выпустить песню «Проститься» совместно с певицей Wiwo полностью на итальянском языке, рассказал НСН лидер коллектива Владимир Кристовский.
Песня группы Uma2rman «Проститься» получила версию на итальянском языке. Как сообщается в соцсетях музыкантов, в этом им помогла певица Wiwo, переехавшая в Москву из Италии в 2021 году. По словам исполнительницы, этот дуэт «вошёл в список невероятных моментов» в её жизни. Кристовский признался, что никогда не думал об итальянской версии.
«Дело в том, что я не думал об этом, чтобы записать песню «Проститься» на итальянском языке. Но знакомые мне рассказали про замечательную девушку, которая перепевает наши песни на итальянском, что получается очень интересно. И что ей нравится песня «Проститься». Я сказал, что это классная идея, пусть сделает кусочек, мы послушаем. Из этого и вырос этот дуэт. На мой взгляд, это безумно красиво. Мы познакомились на презентации нашей подруги Юли Zivert. Мы пришли ее поддержать, а Wiwo – это как раз ее бэк-вокалистка», - рассказал он.
Теперь же музыканты планируют выпустить полностью итальянское прочтение песни, на этом языке споет и сам Кристовский.
«Насчет других песен мы не думали на самом деле. Но песня «Проститься» получилась такой красивой, что мне захотелось сделать ее полностью на итальянском. Мы хотим выпустить две версии. Первая версия, где часть на русском и часть на итальянском, уже вышла. Хотим еще сделать версию, где я тоже буду петь на итальянском, полностью итальянская версия для Италии. Хотим попробовать выпустить эту песню в Италии. Очень хочется, чтобы жители иностранных государств тоже смогли послушать нашу музыку. Мне была бы интересна их реакция», - поделился музыкант.
Ранее группа Uma2rman перепела песню «Театр» из мультфильма «Малышарики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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