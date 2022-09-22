Продюсер Игорь Матвиенко получил звание народного артиста России
22 сентября 202219:21
Продюсер и композитор Игорь Матвиенко получил звание народного артиста России. Об этом сообщает ТАСС.
В 1987 году Матвиенко основал группу «Любэ», являлся продюсером и руководителем музыкального проекта «Фабрика звезд».
Матвиенко является одним из авторов многих песен из репертуара группы «Любэ». Группа является любимой у президента Путина.
Также композитор известен своей работой с группами «Иванушки International», «Корни», «Фабрика» и другими.
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru