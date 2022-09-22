Продюсер Игорь Матвиенко получил звание народного артиста России

НСН – Здоровье

В РФ один из самых низких в мире показателей по передаче ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку

Если беременная женщина вовремя узнаёт об инфицировании, принимает терапию, с высокой вероятностью она сможет родить здорового ребёнка

В РФ существует обязательное тестирование на вирус ВИЧ для беременных и их партнёров