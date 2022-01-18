Мать Тимати сделала откровенное признание о внуках
Мама российского рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, что больше любит дочь исполнителя Алису от модели Алены Шишковой, чем его сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. Об этом сообщает издание Starhit.
По словам женщины, она не принимает активное участие в жизни мальчика, в то время, как с Алисой она занимается постоянно. Она активно ведет Instagram, где часто выкладывает видео с внучкой.
Юнусова призналась, что привязана к девочке больше, так как растит ее с первых дней жизни, а внука - просто любит. Она подчеркнула, что могла бы вести себя с Ратмиром «по-другому», но намерена обсуждать этот вопрос только с его родителями.
При этом поклонники считают, что это связано с ее отношением к Анастасии Решетовой. Фанаты уверены, что Юнусова просто недолюбливает модель, потому что она якобы увела Тимати из пары, когда у него только родилась дочь, сообщает «360».
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