Мать Тимати сделала откровенное признание о внуках

Мама российского рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, что больше любит дочь исполнителя Алису от модели Алены Шишковой, чем его сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. Об этом сообщает издание Starhit.

По словам женщины, она не принимает активное участие в жизни мальчика, в то время, как с Алисой она занимается постоянно. Она активно ведет Instagram, где часто выкладывает видео с внучкой.