Марко Мендоса и Ольга Кормухина стали первыми объявленными участниками Sandlerfest

Фестиваль объединит авторов из России и зарубежья — от признанных звёзд до перспективных молодых команд — и представит разнообразие музыкальных направлений: от классики до современных жанров. Выступления пройдут на шести площадках. Среди участников — музыканты из США, Франции, Армении, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы, Греции, Болгарии, Камеруна, Замбии, Нигерии, Ямайки, Мадагаскара, Уганды и других стран.



Среди хедлайнеров — легендарный басист Марко Мендоса (Whitesnake, Thin Lizzy, Journey, The Dead Daisies) и рок‑дива Ольга Кормухина. Российскую сцену представят гитарист Алексей Белов, автор хитов «золотого состава» группы «Парк Горького», и вокалист Сергей Челобанов, который презентует новый авторский материал.



Особое место на фестивале займёт проект «Русская классика в современных жанрах», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках состоится программа «Шостакович‑120. Великое наследие современности», приуроченная к юбилею композитора. Музыканты и коллективы совместно с симфоническим оркестром и артистами Большого театра исполнят оригинальные обработки произведений Д. Д. Шостаковича.

Ранее мировая рок‑легенда, гитарист-виртуоз, выступавший с такими культовыми группами, как Whitesnake, Thin Lizzy, Journey и The Dead Daisies, Марко Мендоса признался НСН, что воспринимает сольные концерты в России как что-то особенное, добавив, что старается держаться подальше от политики и просто делиться своей музыкой со всем миром.

