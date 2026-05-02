Марко Мендоса и Ольга Кормухина стали первыми объявленными участниками Sandlerfest
Международный фестиваль прогрессивной музыки Sandlerfest пройдёт на ВДНХ в Москве 18–19 июля 2026 года. В мероприятии примут участие свыше 150 музыкальных коллективов и исполнителей из разных стран, сообщили в пресс‑службе проекта.
Фестиваль объединит авторов из России и зарубежья — от признанных звёзд до перспективных молодых команд — и представит разнообразие музыкальных направлений: от классики до современных жанров. Выступления пройдут на шести площадках. Среди участников — музыканты из США, Франции, Армении, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы, Греции, Болгарии, Камеруна, Замбии, Нигерии, Ямайки, Мадагаскара, Уганды и других стран.
Среди хедлайнеров — легендарный басист Марко Мендоса (Whitesnake, Thin Lizzy, Journey, The Dead Daisies) и рок‑дива Ольга Кормухина. Российскую сцену представят гитарист Алексей Белов, автор хитов «золотого состава» группы «Парк Горького», и вокалист Сергей Челобанов, который презентует новый авторский материал.
Особое место на фестивале займёт проект «Русская классика в современных жанрах», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках состоится программа «Шостакович‑120. Великое наследие современности», приуроченная к юбилею композитора. Музыканты и коллективы совместно с симфоническим оркестром и артистами Большого театра исполнят оригинальные обработки произведений Д. Д. Шостаковича.
Ранее мировая рок‑легенда, гитарист-виртуоз, выступавший с такими культовыми группами, как Whitesnake, Thin Lizzy, Journey и The Dead Daisies, Марко Мендоса признался НСН, что воспринимает сольные концерты в России как что-то особенное, добавив, что старается держаться подальше от политики и просто делиться своей музыкой со всем миром.
- Напавшего на свердловского губернатора Паслера оренбуржца арестовали за мат
- В Республике Алтай создадут новую игорную зону
- Путин подписал закон о передвижных аптеках
- Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП
- Путин подписал закон об открытии игорной зоны на Алтае
- Медведчук назвал фамилии готовивших трагедию в Одессе
- Победа в Каннах и ИИ: В США проведут крупнейшую реформу «Оскара»
- Над российскими регионами уничтожили 123 украинских беспилотника
- Путин подписал закон об усилении контроля за стройматериалами
- Солдаута не будет? Flo Rida прилетел в Россию на концерты