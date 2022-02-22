«Операция Пластилин» стала победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «лучший альбом»

«Операция пластилин» сегодня была одним их хедлайнеров ХV музыкального фестиваля «Чартова дюжина 2022» на московском Adrenaline STADIUM. В его рамках проходит вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Музыканты получили премию под овации публики.

Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием. В рамках большого трёхчасового шоу на выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.

