«Операция Пластилин» стала победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «лучший альбом»
Группа «Операция Пластилин» с альбомом «Грустные песни для уставших людей» выиграла премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «Лучший альбом».
На победу также претендовали Константин Кинчев (альбом «Белый шум»), Земфира («Бордерлайн»), ДДТ («Творчество в пустоте») и «Эпидемия» («Призраки и тени»).
«Операция пластилин» сегодня была одним их хедлайнеров ХV музыкального фестиваля «Чартова дюжина 2022» на московском Adrenaline STADIUM. В его рамках проходит вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Музыканты получили премию под овации публики.
Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием. В рамках большого трёхчасового шоу на выйдут восемь коллективов. Завершится сегодняшний фестиваль выступлением группы Louna.
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