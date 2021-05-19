«Слегка цыганская». Жириновский объяснил, в чем преимущество Манижи на Евровидении
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Евровидение превращается в конкурс для «неформалов», в связи с чем образ певицы Манижи может сыграть в ее пользу.
«То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество», - сказал Жириновский в интервью изданию News.ru.
При этом он напомнил, что текст песни, с которой Манижа представляет Россию на Евровидении, изначально не нравился ЛДПР.
«Высмеивает фигуру, безотцовщину в России и т. д. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но, коли её уже выдвинули, коли она уже представляет Россию, за кого же нам ещё болеть, как не за неё», - добавил Жириновский.
Ранее историк моды, телеведущий Александр Васильев заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Манижа создала очень агрессивный образ, с которым будут отождествлять Россию. По его мнению, певица выглядит, как «агрессивный красный панк».
Между тем Манижа вышла в финал конкурса Евровидение, который состоится 22 мая.
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