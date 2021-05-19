Евровидение: Манижа выглядит, как «агрессивный красный панк»

«Сам тип выступления был созвучен панк-року. Он мне показался очень напористым. На мой взгляд, это не тот образ, который Россия должна проецировать в мир. Манижа пела в агрессивной манере, была одета ярко и агрессивно. Я сужу по картинке, которую увидел. Много людей на сцене, все поют по-русски, много топают, все красное и что-то грандиозное на голове. Ведь это же то, как мы видим Россию. Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной. Если это то, что мы хотим показать, тогда это 100 из 100», - отметил он.

Представительница России выступила в полуфинале одетой в огромное платье в русском стиле с пестрыми народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В какой-то момент оно «раскрылось», и Manizha «вышла» из него в красном рабочем комбинезоне. Как позже пояснила певица, это «символ для каждой русской женщины, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для себя самой».

Васильев отметил, что не понимает, для чего нужно было делать акцент на русском языке в англоязычном конкурсе. Он уточнил, что хотел бы посмотреть выступления певицы в другом образе.