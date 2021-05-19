Евровидение: Манижа выглядит, как «агрессивный красный панк»
Историк моды, телеведущий Александр Васильев в интервью НСН рассказал о своих впечатлениях от номера российской участницы европейского музыкального конкурса.
Манижа создала очень агрессивный образ, с которым будут отождествлять Россию, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк моды, телеведущий Александр Васильев. Первый полуфинал «Евровидения» прошел вечером 18 мая, Манижа с песней Russian Woman вышла в финал.
«Сам тип выступления был созвучен панк-року. Он мне показался очень напористым. На мой взгляд, это не тот образ, который Россия должна проецировать в мир. Манижа пела в агрессивной манере, была одета ярко и агрессивно. Я сужу по картинке, которую увидел. Много людей на сцене, все поют по-русски, много топают, все красное и что-то грандиозное на голове. Ведь это же то, как мы видим Россию. Значит, мы видим Россию грозной, топающей, красной и самоуверенной. Если это то, что мы хотим показать, тогда это 100 из 100», - отметил он.
Представительница России выступила в полуфинале одетой в огромное платье в русском стиле с пестрыми народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В какой-то момент оно «раскрылось», и Manizha «вышла» из него в красном рабочем комбинезоне. Как позже пояснила певица, это «символ для каждой русской женщины, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для себя самой».
Васильев отметил, что не понимает, для чего нужно было делать акцент на русском языке в англоязычном конкурсе. Он уточнил, что хотел бы посмотреть выступления певицы в другом образе.
«Большая часть песни была на русском языке, на котором никто не говорит в мире, кроме русских. Я считаю, если она хочет получить какое-то место, она обязана была перевести ее на английский язык, это условия конкурса. Если она знает этот язык, то надо постараться. Мое мнение – в чужой монастырь со своим уставом не ездят. Возможно, я хотел бы ее услышать в других произведениях. Возможно, она как человек очень симпатична и как певица прекрасна», - добавил телеведущий.
Сразу после вчерашнего выступления Манижа отметила, что ей прочили провал с песней на русском. Выйдя в финал и доказав обратное, она призвала больше петь на родном языке. Manizha подчеркнула, что «русский язык прекрасен».
Финал «Евровидения» состоится 22 мая. Согласно жеребьевке, певица выйдет на сцену в первом отделении.
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