«Шел всегда перпендикулярно». Музыкальный критик о Петре Мамонове
Музыкальный критик, журналист Михаил Марголис в интервью НСН рассказал, в чем феномен группы «Звуки Му» и Петра Мамонова.
Сегодня актеру, музыканту, основателю группы «Звуки Му» Петру Мамонову исполняется 70 лет.
Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» в 1980 году после того, как показал свои самые удачные песни Артемию Троицкому, который к тому времени уже был известным критиком. Мамонов в тот момент жил в коммунальной квартире, нередко голодал, бросал и снова начинал пить, но при этом не переставал писать стихи. Именно их он впоследствии и показал Троицкому. Воодушевленный его похвалой, Мамонов создал группу «Звуки Му». С самого своего основания коллектив сильно отличался от остальных коллег по рок-сцене.
Как рассказал НСН музыкальный критик Михаил Марголис, к такому явлению как «Звуки Му» даже москвичи не были готовы.
«Петр Мамонов - одна из самых колоритных фигур. Его появление на отечественной рок-сцене, как и все появление группы «Звуки Му», но прежде всего Мамонова, конечно же было совершенно сенсационным. И совершенно неожиданным даже для отечественной рок-сцены, даже для московской рок-сцены середины 80-х. Хотя в принципе московская рок-сцена и искала такие пост-панковские формы выразительности. Но, безусловно, те образы, которые начал создавать на сцене Мамонов, это была уже компиляция рока и театра», - пояснил он.
Помимо пластики, которая сопровождала выступления Мамонова и группы «Звуки Му», коллектив был абсолютно самобытен и в смысловом плане, продолжает музыкальный критик.
«"Звуки Му" всегда казались очень импровизационными, но при этом, у меня всегда создавалось впечатление, что очень многое в перфомансах Мамонова идет не от психики, а от ума. И они точно понимали, зачем они его делают. Во-первых, для того, чтобы явно идти перпендикулярно даже всем тем рок-процессам, которые у нас были. То есть не становится в прямом смысле слова такой калькой западного ритм-энд-блюза и не становится новыми пророками нового поколения. Они не были трибунами. Они были, с одной стороны, вещью в себе, но которая очень умело воздействовала на психологию окружающих», - сказал Марголис.
Еще одной особенностью «Звуков Му» критик считает их происхождение. Детство Мамонова прошло на Большом Каретном переулке в самом центре Москвы. И по мнению Марголиса, Мамонов в своих выступлениях и творчестве пытался «играть» в «парня с нашего двора».
«Это были вполне образованные, центровые ребята из английской спецшколы, с прогрессивным бэкграундом, создававшим на сцене и то самое представление и тот самый образ, который одновременно был и абсолютно психическим, и в то же время для некоторых казался робким. Вот выходит парень на сцену: с одной стороны шут, с другой стороны такой прикольщик, с третьей стороны он полусумасшедший», - заключил собеседник НСН.
По словам Марголиса, Мамонов отлично вписывался в стихию и атмосферу 1980 годов. Впоследствии образ артиста менялся и начинал соответствовать новому времени и новым обстоятельствам. Сегодня Мамонов – отшельник, живущий в деревне, который не любит общения с прессой и редко появляется на публике.
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