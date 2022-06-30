МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России по футболу

Певица МакSим выступит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, перед матчем за Суперкубок России по футболу. Об этом РИА Новости рассказал представитель артистки Павел Назаров.

ФК «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»

Песня МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном болельщиков московского «Спартака», который сыграет в матче за Суперкубок против питерского «Зенита».

Встреча состоится 9 июля, начало — 19:00 мск.

Ранее заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что на матче за Суперкубок России по футболу выступят группа «Ленинград» и Сергей Шнуров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевицаСанкт-ПетербургФутболКубок РоссииЧемпионат России По Футболу
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