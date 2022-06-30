МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России по футболу
Певица МакSим выступит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, перед матчем за Суперкубок России по футболу. Об этом РИА Новости рассказал представитель артистки Павел Назаров.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном болельщиков московского «Спартака», который сыграет в матче за Суперкубок против питерского «Зенита».
Встреча состоится 9 июля, начало — 19:00 мск.
Ранее заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что на матче за Суперкубок России по футболу выступят группа «Ленинград» и Сергей Шнуров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- МакSим выступит перед матчем за Суперкубок России по футболу
- Протокол о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции подпишут 5 июля
- Зампред Центробанка исключил выпуск купюры в десять тысяч рублей
- Путин заявил, что некоторые страны пытаются подменить право диктатом
- Стрелков объяснил оставление Змеиного с военной точки зрения
- Глава МВД предложил «разогнать дороги» до 150 км/ч
- Польза завершила строительство забора на границе с Белоруссией
- СМИ: экс-глава «Формулы 1» Экклстоун заявил, что «готов принять пулю» за Путина
- Медведев назвал санкции актом международной агрессии
- Медведев заявил, что Россия «по недомыслию» вступила в Совет Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru