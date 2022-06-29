«Газуем!» Шнуров и «Ленинград» выступят на футбольном Суперкубке
Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров выступят 9 июля в Санкт-Петербурге на матче за Суперкубок России по футболу, сообщил заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов.
«Организаторы Суперкубка готовят мощнейшее сопровождение битвы Зенита и Спартака! Одним из главных событий вечера на стадионе 9 июля станет первое за 2,5 года стадионное выступление группировки Ленинград в полном составе. После долгих переговоров Шнуров сказал - газуем!» - написал Конов в Telegram.
Между тем, по данным «Матч ТВ», Валерий Кипелов, который является болельщиком «Спартака» и автором гимна красно-белых, не сможет выступить на Суперкубке, поскольку на 9 июля у него запланирован концерт в Курганской области.
29 мая на финальном матче Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» выступили певицы МакSим и Люся Чеботина.
После окончания игры состоялась церемония награждения, в рамках которой певица МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты», которая очень популярна среди фанатов «Спартака». Ей подпевал весь стадион, на котором собралось около 70 тысяч зрителей.
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