«Газуем!» Шнуров и «Ленинград» выступят на футбольном Суперкубке

Между тем, по данным «Матч ТВ», Валерий Кипелов, который является болельщиком «Спартака» и автором гимна красно-белых, не сможет выступить на Суперкубке, поскольку на 9 июля у него запланирован концерт в Курганской области.

29 мая на финальном матче Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» выступили певицы МакSим и Люся Чеботина.

После окончания игры состоялась церемония награждения, в рамках которой певица МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты», которая очень популярна среди фанатов «Спартака». Ей подпевал весь стадион, на котором собралось около 70 тысяч зрителей.

