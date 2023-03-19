МакSим обратилась с поклонникам с извинениями за сорванный концерт в Сочи
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) обратилась к зрителям и принесла им извинения за срыв концерта в Сочи.
«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела - у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное - у вас, мои любимые зрители», - написала певица в своем Telegram-канале.
По словам исполнительницы, во время выступления у нее «поднялось давление, закружилась голова, пропал голос». В результате ей пришлось уйти со сцены7
Макsим заявила, что поклонникам вернут деньги за билеты на прошелший концерт. По ее словам, другие выступления в рамках тура «Я буду жить» состоятся.
Ранее директор певицы Павел Назаров объяснил срыв концерта певицы МaкSим (Марины Абросимовой) в зале «Роза Холл» на сочинском курорте «Роза Хутор» плохим самочувствием исполнительницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru