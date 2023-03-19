Директор МaкSим объяснил срыв концерта в Сочи

Концерт певицы МaкSим (Марина Абросимова) в зале «Роза Холл» на сочинском курорте «Роза Хутор» сорвался из-за плохого самочувствия исполнительницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора певицы Павла Назарова.

Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи

По словам Назарова, с МaкSим уже работают врачи.

«Артистка почувствовала себя плохо. Было принято решение об остановке концерта», – заявил директор российской певицы.

Павел Назаров также заявил, что организаторы вернут зрителям деньги за билеты.

По его словам, МaкSим продолжит тур «Я Буду Жить», и запланированные выступления обязательно состоятся.

Ранее в Сети появились сообщения зрителей о странном поведении певицы на концерте, которая якобы не попадала в ноты, ушла со сцены, не сумев продолжить выступление.



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Фото: facebook.com/maksim.music.ru
ТЕГИ:ВрачиКонцертСочиПевица

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