Директор МaкSим объяснил срыв концерта в Сочи

По словам Назарова, с МaкSим уже работают врачи.



«Артистка почувствовала себя плохо. Было принято решение об остановке концерта», – заявил директор российской певицы.



Павел Назаров также заявил, что организаторы вернут зрителям деньги за билеты.



По его словам, МaкSим продолжит тур «Я Буду Жить», и запланированные выступления обязательно состоятся.



Ранее в Сети появились сообщения зрителей о странном поведении певицы на концерте, которая якобы не попадала в ноты, ушла со сцены, не сумев продолжить выступление.





