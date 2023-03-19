Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи

Певица МакSим почувствовала себя плохо во время концерта в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-секретаря Яну Богушевскую.

МакSим уехала в Крым для паломничества по святым местам

В настоящее время артистка находится под наблюдением врачей. Концерт проходил «Роза холле» в рамках весеннего тура «Я буду жить». Отмечается, что концерт был подготовлен должным образом.

Билеты можно вернуть по месту приобретения.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему певица МакSим могла петь под фонограмму в «Лужниках» на финале Кубка России по футболу.

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Фото: facebook.com/maksim.music.ru
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