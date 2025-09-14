Максим Фадеев назвал своих фаворитов «Интервидения-2025»

Как и члены международного жюри на предстоящем конкурсе, участника от своей страны в оценочный лист Фадеев включать не стал, так как по правилам голосовать за соотечественников им будет нельзя.

Международный песенный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября на «Live Арене». В состязании примут участие 23 страны.

Откроет конкурс певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар с песней «Гуагуанко». Закрывать программу будет певец из Индии Раухан Малик с композицией «Любовь». Участник из России Шаман выйдет на сцену «Интервидения-2025» с песней «Прямо по сердцу» под номером девять, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».