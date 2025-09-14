Максим Фадеев назвал своих фаворитов «Интервидения-2025»
Российский музыкант, продюсер Максим Фадеев, написавший песню для «Интервидения-2025» участнику из России Шаману (Ярослав Дронов), назвал своих фаворитов международного конкурса. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале мероприятия.
В ТОП-3 Фадеева попали музыкант из Казахстана Amre (Ернар Садирбаев), коллектив из Кыргызстана «Nomad» и участник из Вьетнама Ван Си. Многие пользователи в Сети пророчат победу именно ему.
Как и члены международного жюри на предстоящем конкурсе, участника от своей страны в оценочный лист Фадеев включать не стал, так как по правилам голосовать за соотечественников им будет нельзя.
Международный песенный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября на «Live Арене». В состязании примут участие 23 страны.
Откроет конкурс певица из Кубы Сулема Иглесиас Саласар с песней «Гуагуанко». Закрывать программу будет певец из Индии Раухан Малик с композицией «Любовь». Участник из России Шаман выйдет на сцену «Интервидения-2025» с песней «Прямо по сердцу» под номером девять, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
