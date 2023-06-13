Маккартни анонсировал выход созданной с использованием искусственного интеллекта пластинки
13 июня 202315:50
Сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход созданной с применением технологии искусственного интеллекта пластинки. По его словам, это будет последний альбом.
Сингл выйдет в этом году, рассказал Маккартни в интервью радиостанции Би-би-си. Музыкант не уточнил, о какой именно композиции идет речь. Журналисты полают, что это записанная Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then («Порой»).
Композитор Суреш Джоши ранее нашел на чердаке кассету с неизвестной песней с участием The Beatles.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru