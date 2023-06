Маккартни анонсировал выход созданной с использованием искусственного интеллекта пластинки

Сингл выйдет в этом году, рассказал Маккартни в интервью радиостанции Би-би-си. Музыкант не уточнил, о какой именно композиции идет речь. Журналисты полают, что это записанная Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then («Порой»).

Композитор Суреш Джоши ранее нашел на чердаке кассету с неизвестной песней с участием The Beatles.