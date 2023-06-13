Маккартни анонсировал выход созданной с использованием искусственного интеллекта пластинки

Сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход созданной с применением технологии искусственного интеллекта пластинки. По его словам, это будет последний альбом.

Дебютный альбом The Beatles отмечает 60-летний юбилей

Сингл выйдет в этом году, рассказал Маккартни в интервью радиостанции Би-би-си. Музыкант не уточнил, о какой именно композиции идет речь. Журналисты полают, что это записанная Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then («Порой»).

Композитор Суреш Джоши ранее нашел на чердаке кассету с неизвестной песней с участием The Beatles.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыПол Маккартни

Горячие новости

Все новости

партнеры