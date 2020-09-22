Макаревич назвал размер своей пенсии
Народный артист России, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что получает «довольно большую пенсию».
«По-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными», – сказал музыкант в беседе с газетой «Взгляд», добавив, что точный размер своей пенсии не помнит.
Макаревич отметил, что это ему полагается такая высокая пенсия, потому что у него есть не только звание народного артиста России но и книжка ветерана труда.
«Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда», — признался рок-исполнитель.
Макаревич также рассказал, что в его окружении все пенсионеры работают, так как считают работу свои призванием.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич ранее рассказал в эфире НСН, что не разрешал «Единой России» агитировать строчкой из его песни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Убийца Джона Леннона назвал причину своего преступления
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
- Врач дал прогноз, когда в России закончится эпидемия коронавируса
- Власти Петербурга намерены ужесточить наказание за прогулки по крышам
- Ученый оценил вероятность второй волны коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru