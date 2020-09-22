Макаревич назвал размер своей пенсии

Макаревич отметил, что это ему полагается такая высокая пенсия, потому что у него есть не только звание народного артиста России но и книжка ветерана труда.

«Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда», — признался рок-исполнитель.

Макаревич также рассказал, что в его окружении все пенсионеры работают, так как считают работу свои призванием.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич ранее рассказал в эфире НСН, что не разрешал «Единой России» агитировать строчкой из его песни.











