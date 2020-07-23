Макаревич не разрешил «Единой России» агитировать его строчкой
Лидер «Машины времени» заявил НСН, что самовольно использовать его интеллектуальную собственность никакая партия не имеет права.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич намерен обращаться к юристам после незаконного использования строчки из его песни.
Представитель партии «Единая Россия» в Новосибирске Сергей Бондаренко использовал для своей избирательной к выборам в горсовет строчку песни « «За тех, кто в море». На баннере написано: «В буре лишь крепче руки».
В интервью НСН Андрей Макаревич заявил, что использование интеллектуальной собственности нужно обязательно согласовывать с автором.
«Мне прислали фотографию из Новосибирска, и я решил поговорить с юристами, потому что это совершенно незаконная история. Если кто-то решил спеть мою песню на сцене, ради Бога, я только рад буду. А вот, если кто-то использует ее в агитационных целях, то не мешало бы у автора спросить, дает ли он на это согласие. Это вопрос принципиальный и не важно какая это партия, которой я симпатизирую или нет», - разъяснил свою позицию Андрей Макаревич.
Сергей Бондаренко, комментируя для портала «Новосибирск онлайн» ситуацию, заметил, что фраза на его плакате не совпадает со строчкой из песни «Машины Времени» одной буквой.
«Строчка не полностью, так сказать, скопирована. У Макаревича — бурЕ, а у меня — бурЮ. Ну, конечно, это схожая фраза. Во избежание развития конфликта билборды сняты, и мы подыщем другой слоган», - отметил региональный политик.
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