Макаревич не разрешил «Единой России» агитировать его строчкой

«Мне прислали фотографию из Новосибирска, и я решил поговорить с юристами, потому что это совершенно незаконная история. Если кто-то решил спеть мою песню на сцене, ради Бога, я только рад буду. А вот, если кто-то использует ее в агитационных целях, то не мешало бы у автора спросить, дает ли он на это согласие. Это вопрос принципиальный и не важно какая это партия, которой я симпатизирую или нет», - разъяснил свою позицию Андрей Макаревич.

Сергей Бондаренко, комментируя для портала «Новосибирск онлайн» ситуацию, заметил, что фраза на его плакате не совпадает со строчкой из песни «Машины Времени» одной буквой.

«Строчка не полностью, так сказать, скопирована. У Макаревича — бурЕ, а у меня — бурЮ. Ну, конечно, это схожая фраза. Во избежание развития конфликта билборды сняты, и мы подыщем другой слоган», - отметил региональный политик.

