Певец Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии

Здоровье певца и шоумена Бориса Моисеева значительно ухудшилось в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Собеседник".



Юрист и общественный деятель Тамара Пухова рассказала, что певец находится в крайне тяжелом состоянии, а также, сослалавшись на близкого друга Моисеева, заявила, что тот прикован к кровати и в ближайшем будущем нет надежды на улучшение.

Также Пухова сообщила, что певец страдает от нехватки ресурсов на оплату лечения, так как болезнь лишила его возможности работать и выступать. Юрист отрицательно отзывалась о коллегах певца, которые не помогли ему материально, и заявила, что пенсии артиста недостаточно для поддержания достойного уровня жизни.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможных проблемах со здоровьем у Бориса Моисеева. Однако арт-директор исполнителя Сергей Горох отрицал эти данные, заявив, что певец ведет размеренный образ жизни и бережет свое здоровье.



