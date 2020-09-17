Певец Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии
Здоровье певца и шоумена Бориса Моисеева значительно ухудшилось в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Собеседник".
Юрист и общественный деятель Тамара Пухова рассказала, что певец находится в крайне тяжелом состоянии, а также, сослалавшись на близкого друга Моисеева, заявила, что тот прикован к кровати и в ближайшем будущем нет надежды на улучшение.
Также Пухова сообщила, что певец страдает от нехватки ресурсов на оплату лечения, так как болезнь лишила его возможности работать и выступать. Юрист отрицательно отзывалась о коллегах певца, которые не помогли ему материально, и заявила, что пенсии артиста недостаточно для поддержания достойного уровня жизни.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможных проблемах со здоровьем у Бориса Моисеева. Однако арт-директор исполнителя Сергей Горох отрицал эти данные, заявив, что певец ведет размеренный образ жизни и бережет свое здоровье.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 670 / сут.
Умерли
18 917+132 / сут.
Выздоровели
890 тыс.+5 809 / сут.
- Польша намерена арестовать диспетчеров, работавших во время крушения Ту-154
- В Москве скончались еще 9 пациентов с COVID-19
- Правительство намерено сэкономить бюджет на зарплатах чиновников и вооружении
- Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии
- Силуанов: Сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru