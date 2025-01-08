Леди Гага повторила уникальное достижение Майкла Джексона
Американская певица Леди Гага стала третьей в истории музыки артисткой, песни которой дважды занимали первое место в чартах в трёх разных десятилетиях. Об этом со ссылкой на Billboard сообщает New Musical Express (NME).
В частности, в начале 2000-х чарты возглавляли главные синглы с дебютного альбома певицы - «Just Dance» и «Poker Face». В 2010-х годах первые места занимали песни «Born This Way» (2011) и дуэт с Брэдли Купером «Shallow» (2019).
В начале 2025 года до вершины чарта Billboard Hot 100 наконец добрался дуэт с Бруно Марсом «Die With A Smile», а ранее в 2020-м на первое место взлетела совместная работа с Арианой Гранде «Rain On Me».
Таким образом, Леди Гага дважды возглавляла чарты в трёх разных десятилетиях - в 2000-х, 2010-х и 2020-х годах. Ранее в трех разных десятилетиях такие результаты показывали лишь песни Макла Джексона (в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах), а также его сестры Джанет Джексон (в 1980-х, 1990-х и 2010-х годах).
Ранее редакция журнала Billboard назвала американскую певицу Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века, а Леди Гага заняла в этом рейтинге лишь пятое место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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