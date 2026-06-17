Майкл Джексон обогнал Ваню Дмитриенко в рейтинге любимых музыкантов россиян

Уточняется, что до премьеры байопика «Майкл» России » о детстве и и карьере певца он не входил в топ-500 «Музыкального индекса BandLink». Однако с 1 по 7 июня число уникальных слушателей исполнителя на стримингах увеличилось на 30%, а на неделе с 8 по 14 июня —еще на 34%. Количество уникальных поисковых запросов о Майкле Джексоне также выросло в три раза.

«Музыкальный индекс BandLink» формируется на основе прослушиваний в стриминговых сервисах (Яндекс Музыка, КИОН Музыка и др.) с учетом данных BandLink, а также интереса вне стриминга, включая сайты с материалами об артистах.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. заявил НСН, что Майкл Джексон до сих пор звучит гениально, поэтому фильм про его жизнь и характер зацепил все поколения, включая зумеров

