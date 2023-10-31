Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка
Американская певица Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка всех времен.
Исполнительнице уже 65 лет, 40 из которых она выступает на сцене. За десятилетия Мадонна больше 400 миллионов копий альбомов и синглов. К слову, певица остается неизменным лидером по этому показателю с 2009 года. Следом за ней идут певицы Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.
Кроме того, Мадонна также была признана самой гастролирующей артисткой. Так, за время активных гастролей она заработала больше миллиарда долларов.
Ранее американская певица опубликовала в своих соцсетях пост, в котором заявила о солидарности с израильтянами, воюющими с боевиками ХАМАС, напоминает RT.
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