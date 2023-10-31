Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка

Исполнительнице уже 65 лет, 40 из которых она выступает на сцене. За десятилетия Мадонна больше 400 миллионов копий альбомов и синглов. К слову, певица остается неизменным лидером по этому показателю с 2009 года. Следом за ней идут певицы Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.

Кроме того, Мадонна также была признана самой гастролирующей артисткой. Так, за время активных гастролей она заработала больше миллиарда долларов.

Ранее американская певица опубликовала в своих соцсетях пост, в котором заявила о солидарности с израильтянами, воюющими с боевиками ХАМАС, напоминает RT.

