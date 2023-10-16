Драпеко назвала условие выступления Мадонны в России
16 октября 202314:06
Мадонне при желании выступить в России придется убрать из своего шоу пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств, заявила NEWS.ru первый зампред председателя комитета Госдумы по культура Елена Драпеко.
«Если Мадонна приедет в Россию, нужно будет договариваться с ее продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать», - сказала Драпеко.
При этом она уверена, что Мадонна в ближайшее время в России не появится.
Ранее американская певица опубликовала в своих соцсетях пост, в котором заявила о солидарности с израильтянами, воюющими с боевиками ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru