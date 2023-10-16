Драпеко назвала условие выступления Мадонны в России

Мадонне при желании выступить в России придется убрать из своего шоу пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств, заявила NEWS.ru первый зампред председателя комитета Госдумы по культура Елена Драпеко.

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«Если Мадонна приедет в Россию, нужно будет договариваться с ее продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать», - сказала Драпеко.

При этом она уверена, что Мадонна в ближайшее время в России не появится.

Ранее американская певица опубликовала в своих соцсетях пост, в котором заявила о солидарности с израильтянами, воюющими с боевиками ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Алексей Даничев
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