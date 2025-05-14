В США снимут сериал о певице Мадонне

Сама певица также задействована в производстве этого проекта. Уже известно, что кресло режиссера займет Шон Леви, ранее снявший «Дэдпула и Росомаху».

Все остальные подробности, в том числе актерский состав, пока держится в секрете. Неизвестно также о каком периоде жизни и творчества исполнительницы пойдет речь в сериале.

Ранее Мадонна объявила о возобновлении работы над фильмом о ней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

