В США снимут сериал о певице Мадонне
14 мая 202511:53
В США компания Netflix уже приступила к работе над сериалом о жизни и карьере Мадонны, сообщает Deadline.
Сама певица также задействована в производстве этого проекта. Уже известно, что кресло режиссера займет Шон Леви, ранее снявший «Дэдпула и Росомаху».
Все остальные подробности, в том числе актерский состав, пока держится в секрете. Неизвестно также о каком периоде жизни и творчества исполнительницы пойдет речь в сериале.
Ранее Мадонна объявила о возобновлении работы над фильмом о ней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru