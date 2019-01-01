«Би-2» привезли на «НАШЕСТВИЕ» утку и медведя

Лёва и Шура из группы Би-2 два года ездили по миру с программой «Горизонт событий». В пресс-центре НСН они рассказали, чем решили удивить зрителей на юбилейном «НАШЕСТВИИ».

«Практически два года мы ездили с программой «Горизонт событий, объездили все, что можно, некоторые города по два раза. И именно сегодня на «Нашествии» мы сыграем практически полный «горизонт». Мы даже привезли утку и медведя», - заявил Шура.

Крупнейший в стране музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2019 году празднует 20-летие. За это время open-air прошёл грандиозный путь: от «безбашенного рок-слёта» до мультиформатного, современного и комфортного культурного события, куда приезжают не только давние ценители русского рока, но и новое поколение зрителей.

